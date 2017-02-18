Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Darbecilerin yargılanacağı salon duruşmalara hazır

FETÖ darbe girişimine katılanların Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yargılamalarının yapılacağı, bin 558 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşaatı bitti.

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:38
Darbecilerin yargılanacağı salon duruşmalara hazır

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara'da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılacak davaların görüleceği duruşma salonu 720 sanık, 600 avukat, 154 izleyici ve 84 basın mensubu olmak üzere bin 558 kişi kapasiteye sahip.

12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonu, ses, görüntü ve güvenlik sistemleriyle donatıldı. Avukatların yer alacağı bölümlerde ise özel ses sistemleri kuruldu. Savunma yapacak olan avukatın özel donanımlı mikrofonun düğmesine basmasıyla mahkeme başkanının önünde bulunan ekranda konuşma talebi yazacak.

Mahkeme başkanının onay vermesinin ardından avukatın savunma yaptığı sırada salonun içerisinde yer alan 3 hareketli kamera devreye girecek. Avukatın bulunduğu bölümü kayıt altına alacak kameraların yansıttığı görüntüler, mahkeme heyetinin bulunduğu bölgedeki ekranlara da yansıtılacak.

Kameralar, sanıkların savunmaları sırasında da kayıt alacak. Görüntüler, salonun her iki yanında bulunan 5 metre yükseliğindeki 'led' ekranlarda görülebilecek. Salonunun tavanlarındaki 13 ayrı mikrofon ise duruşma süresince ses kaydı yapacak. Duruşma salonunda 3 mahkeme başkanı, 9 üye, 5 savcı, müzakere, toplantı, baro ve basın odası yer alıyor.

Kafeterya ile yemekhanenin de oluşturulduğu binada 6 ayrı nezarethane bulunuyor.

Duruşma salonunda ilk duruşma 28 Şubat'ta yapılacak. Darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava yeni duruşma salonunda görülecek.

 AA

Son Güncelleme: 18.02.2017 16:43
Anahtar Kelimeler:
Fetö15 TemmuzDarbeDarbecilerin Yargılanacağı Salon Duruşmalara Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
Kızgın koca dehşet saçtı
Kızgın koca dehşet saçtı
Babanın kalbi dayanmadı
Babanın kalbi dayanmadı
Yüzmek isterken ölüyordu
Yüzmek isterken ölüyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim