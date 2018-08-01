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Darbedilen yaşlı adam yaşadıklarını anlattı

Samsun'un Bafra ilçesinde, araçla yanından geçerken üzerine su sıçratılan, bu duruma tepki gösterdiği için araçtan inen kişi tarafından darbedilen beş çocuk, on torun sahibi, felçli 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, yaşadıklarını anlattı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:51
Darbedilen yaşlı adam yaşadıklarını anlattı

Samsun'un Bafra ilçesinde darbedilen ve darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, yaşadıklarını anlattı. Kamera kayıtlarında, yolun kenarında çalışırken araçtan inen kişi tarafından darbedildiği görülen, beş çocuk babası, 10 torun sahibi Yılmaz, 19 yıl Köprübaşı Mahallesi'nde muhtarlık yaptığını, çiftçilikten emekli olduğunu, 9 yıl önce felç geçirdiğini söyledi.

Çevresinde sevilen biri olduğunu bugüne kadar kimseyle kırgınlık yaşamadığını, sorunlarını da anlayış ve sevgiyle aştığını ifade eden Yılmaz, 70 yaşında ilk kez böyle tatsız bir durumla karşı karşıya geldiğini vurguladı.

Evinin önünde tıkanan kanalı açmaya çalışırken, önünden bir araba geçtiğini ve su birikintisindeki suyu üzerine sıçrattığını, tepeden aşağı su ve çamura bulandığı için aracın arkasından bağırdığını ifade eden Yılmaz, araçtakilerin kendisine sözle karşılık verdiğini anlattı.

Daha sonra bir anda ne olduğunu anlayamadığını ifade eden Yılmaz, "Birisi arkamdan boğazımdan yapıştı. Zaten ben felçliyim 'pat' diye indirdi. Ondan sonrasını bilmiyorum. Pat küt girişti bana. Hiçbir şeye hakim olamadım.

Ne kalkabildim, ne oturabildim. Böyle bir şey hiç yaşamadım. Köyümde olsun, mahallemde olsun.. 'Bu nasıl bir insandır?' diye sorabilirsiniz. Ben bir sefer bile hiç kimsenin kalbini kırmadım. Hemen hoş beş, sarıldık birbirimize. Düşmanıma bile sarılırım.

Ben davacıyım. Eğer adalet adaletse bunun eninde sonunda cezasını verecektir. Ben kanuna adalete inanan bir insanım." diye konuştu. Yılmaz, darbedildikten sonra yüzünde morluklar oluştuğunu kaydetti.

'Ben yaklaşınca kaçtılar'

Darbedilen Yılmaz'ın eşi Nurhan Yılmaz da bağırışma sesini duyduğunda hemen eşinin yanına koştuğunu ve eşini yerde yatarken gördüğünü söyledi. Eşine saldıranların arabanın başında olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yerden taş aldım eşime saldıranlara fırlattım ama arabaya isabet etti. Arabanın plakasını alamadım. Zaten ben yaklaşınca da kaçtılar." dedi.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine söz konusu iki kişi gözaltına alınmış, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kamera görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak, yaralama suçunu gerçekleştiren C.İ. ve Ç.D'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verildiğini, şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiğini duyurmuştu.

AA

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