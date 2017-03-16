Dava öncesi adliye karıştı

Şanlıurfa ’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi Sarayönü Caddesi üzerindeki Kapaklı Pasaj'da yaklaşık bir yıl önce yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın duruşmasında ortalık karıştı. 15 Mart 2016 tarihinde yaşanan kavgada S.K. hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralanmıştı.

Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katılmak isteyen S.K.’nin yakınlarına, iddiaya göre 4 ay önce yine duruşmada arbede yaşanması nedeniyle polis güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Polisin izin vermemesine sinirlenen grup ile polis arasında arbede yaşandı. Olaya müdahale eden çevik kuvvet polisleri, şahısları dışarı çıkarttı.

Dışarı çıkartılan grup ile polisler arasında yaşanan arbede devam edince bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaşanan olayda 3’ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken 5 kişi gözaltına alındı.