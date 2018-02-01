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Davulcuyu vuran maganda tutuklandı 

Kahramanmaraş’ta asker eğlencesinde davulcunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

01 Şubat 2018 Perşembe 17:07
Davulcuyu vuran maganda tutuklandı 

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli Mahallesi’nde bir asker eğlencesinde davulcu Adil Tüz (28) göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. 112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tüz, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurtarılamadı.

Jandarma tarafından başlatılan çalışmada zanlı Oğuz T. kullandığı iddia edilen tabanca ve 1 av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Zanlı Oğuz T. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KahramanmaraşAskerDavulcuZanlı
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