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Dayakçı amir görevinden uzaklaştırıldı

Zabıta memuruna attığı dayaktan dolayı büyük tepki toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali görevinden uzaklaştırıldı 

22 Aralık 2017 Cuma 16:28
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Dayakçı amir görevinden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, emniyet şeridinden geçtiği için kızdığı zabıta memuruna herkesin içinde bağırıp dövdü. Memur, müdürünün gitmesiyle bayıldı.

Olay, bir hafta önce Kartal'da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, bir zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını görünce yanına çağırdı.

Yanına çağırdığı memura bağırmaya başlayan Karali, tokat atıp dövdü. Müdüründen dayak yiyen memur ise "hazır ol"da bekleyip hiç tepki vermedi. Karali'nin arkadaşını dövdüğünü gören diğer memurların ise olaya tepkisiz kalması dikkat çekti.

Daire başkanı bağırarak uzaklaşırken, dayak yiyen zabıta memuru daha fazla dayanamayarak bayıldı. Bayılan zabıtanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Zabıta, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay bir cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yaşanan dayak olayına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uysal yaptığı açıklamada, “Zabıta memuruna şiddet görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım.

Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle zabıta daire başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım” dedi.
İHA

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