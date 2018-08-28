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DEAŞ'ın sözde bakanı hakim karşısına çıktı

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yakaladığı DEAŞ’ın sözde 'tarım bakanı’ iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın, yakalanmamak için ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Mahkeme, sanığın gerçek isminin tespiti için Göç İdaresi’nden gelecek raporu bekliyor

28 Ağustos 2018 Salı 16:31
DEAŞ'ın sözde bakanı hakim karşısına çıktı

Kayseri'de aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" olduğu iddiasıyla yargılanan kişinin de bulunduğu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" Tarık Ahmed el Haccı ve Abdulkerim Said ile avukatları hazır bulundu. Yeminli tercüman eşliğinde ifade veren Haccı, Suriye'de yaşadığı bölgeye örgüt mensupları gelmeden önce işçi çavuşluğu yaptığını söyledi.

DEAŞ mensuplarının bölgeye geldikten sonra kendisinden işçi bulmasını istediğini, kendilerine işçi temin ettiğini anlatan Haccı, bu örgütün tarım bakanı olduğu iddiasının doğru olmadığını savundu. Örgütten kaçarak Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan bir yakınının yanına geldiğini belirten Haccı, örgütle ilgisi bulunmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini talep etti.

Hakkındaki iddiaları reddeden ve suçsuz olduğunu savunan sanık Said de tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıkların tutukluluk durumlarının devamına hükmetti. Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
AA

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