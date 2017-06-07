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DEAŞ üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve İstanbul'da gözaltına alınan DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Ebu Hanzala adliyeye sevk edildi.

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DEAŞ üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve İstanbul'da gözaltına alınan DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Ebu Hanzala adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında DAEŞ silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Türk Vatandaşı Halis Bayancuk ve DEAŞ üyesi Mustafa Yağbasan İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 10 gün süren sorgunun ardından Ebu Hanzala ve Mustafa Yağbasan sabah saatlerinde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.
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Ebu HanzalaDAEŞ Silahlı Terör örgütüSakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
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