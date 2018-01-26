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DEDAŞ çalışanlarına 30 kişi saldırdı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bakım süresi geçen sayaçları değiştirmekle görevli olan 2 DEDAŞ çalışanı, 30 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi

26 Ocak 2018 Cuma 17:54
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DEDAŞ çalışanlarına 30 kişi saldırdı

Dicle Elektrik çalışanlarından İ.K. ve A.Y., verilen görev gereği bakım süresi geçen sayaçları yenileri ile değiştirmek üzere ilçenin Birlik Mahallesi'nde bulunan 302’nci sokağa gitti. Burada elektrik kesintisi ve kaçak cezasını bahane eden bazı kişilerin hakaretine uğradıkları iddia edilen şirket çalışanları, 30 kişinin yumruk, taş ve sopalı saldırısına uğradı.

Çalışma ekipmanları olan tablet, şarjlı vidalama matkabı, pense ve kargaburnu gibi malzemeleri alınan  ve araçlarına zarar verilen çalışanlar, saldırganların elinden olay yerine gelen polisin yardımıyla kurtulabildi.

Gruptakilerin, kendilerine müdahale eden polislere de saldırdıkları iddia edildi. Polisin müdahalesi sonucunda grup dağıtılırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Saldırı sonucu yaralanan Dicle Elektrik çalışanı İ.K. ve A.Y., kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Darp edip malzemelerini aldılar

Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan İ.K. ve A.Y., görevlerini yapmak için gittikleri yerde saldırıya uğramalarına anlam veremediklerini belirterek, "Biz de Urfalıyız, bu yörenin insanıyız.

İşimizi yapıyoruz. Gittiğimiz mahallede adının Ali Ç. olduğunu öğrendiğimiz biri yanımıza gelerek, 'Siz DEDAŞ’çıları görünce çıldırıyoruz. Sizleri görmek istemiyoruz, cinlerimiz tepemize çıkıyor.

Bu mahallede görev yapamazsınız, buradan gidin yoksa tabletlerinizi kafanızda kırarız' dedi. Bunun üzerine buradan uzaklaştık. Ancak kısa süre sonra 30 kişi ile gelip bize saldırdılar. Malzemelerimizi aldılar, aracımıza hasar verdiler" ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaCeylanpınarBakımSayaçDEDAŞSaldırı
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