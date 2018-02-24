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Define avcılarına suçüstü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalayarak gözaltına alındı

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:41
Define avcılarına suçüstü

156 jandarma hattına gelen bir ihbarı değerlendiren Sakarya İl Jandarma ekipleri Erenler ilçesine bağlı Hasan Bey Mahallesinde kaçak kazı yapan A.C., N.A.,M.H. ve Ö.T. isimli 4 şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şahısla birlikte 1 adet otomobilin yanı sıra 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli hilti, 2 adet maden arama çubuğu, 25 metre beşli priz, bel, kazma, kürek, balyoz çekiç, pusula, el feneri ve dağcı ipi gibi kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaErenlerJandarmaGözaltı.
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