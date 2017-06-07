Değeri tam 200 milyon TL

Sahil Güvenlik şehidi Er Alper Al anısına ithaf edilen ‘Şehit Alp-Er’ operasyonunda uluslararası sularda bir yük gemisine havadan ve denizden yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirildi. Bu güne kadar bir defada ele geçirilen en yüksek miktarlardan olduğu belirtilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili 9 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen eroin maddelerinin 200 milyon TL değerinde olduğu ifade edildi.

Kongo bayraklı gemi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı nca yürütülen istihbarı çalışmalarda; Kongo bayraklı bir geminin yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi ülkemiz istikametine getirdiği haber alınmıştır. Uluslararası sözleşmeler gereği, COMMANDER TIDE isimli bu geminin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığımız tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek sağlanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileriyle, uluslararası sularda yapılan ortak operasyonda bahse konu gemi ve içinde bulunan 9 kişilik mürettebatı 2 Haziran 2017 günü gecesi yakalanarak, yaklaşık 24 saat süren bir yolculukla Muğla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına çekilmiştir” denildi.

Yakın tarihin en yüklü miktarı





Operasyonda ele geçirilen miktarın yakın tarihin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: Operasyonda ele geçirilen miktarın yakın tarihin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: