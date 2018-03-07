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Değeri tam 3.5 milyon TL

İstanbul üzerinden yurt dışına yangın tüpleri içinde uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zehir tacirlerine jandarma ekipleri darbe vurdu. Operasyon sırasında yangın tüplerine tepki veren Narkotik köpeği "Etap", 3 buçuk milyonluk uyuşturucu sevkiyatını engelledi

07 Mart 2018 Çarşamba 17:09
Değeri tam 3.5 milyon TL

İstanbul İl Jandarma Ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu maddenin İstanbul üzerinden yurt dışına sevk edileceği bilgisi edindi. Bunun üzerine çalışmalarını genişleten ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüphelilerden Ö.Ö. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi yurt dışına çıkarmak için hazırlık yaptığını belirledi. Ö.Ö.'nün kullandığı aracın Büyükçekmece Mimarsinan Merkez Mahallesinde E-5 karayolu üzerinde bir lokantanın önünde olduğunu tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Ö.Ö.'nün yanında N.D. isimli bir şahsın daha olduğu belirlenirken şahısların kaçmaması için çevreleri jandarma ekiplerince çevrildi. Şüpheli Ö.Ö. aracıyla hareket edeceği sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ö.Ö.'nün kullandığı araçta Narkotik Köpeği “Etap” ile arama yapıldı. Aramalar sırasında narkotik köpeği Etap, aracın bagaj kısmında bulunan 3 tane yangın tüpüne tepki verdi. Bunun üzerine Jandarma narkotik ekipleri yangın tüplerini incelemeye aldı. Yangın tüplerinin basınç vanalarını açan jandarma ekipleri tüplerin içinde özenle preslenerek gizlenmiş halde eroin buldu. Ayrıca, narkotik köpeğinin tepki vermesini önlemek amacıyla tüp kapaklarına kokulu şekersiz sakız yapıştırıldığı da tespit edildi. Yangın tüplerinden çıkarılan 24 kilogram eroinin yaklaşık piyasa değerinin 3 milyon 500 Bin TL olduğu öğrenildi.

İHA

Son Güncelleme: 07.03.2018 21:35
Anahtar Kelimeler:
NarkotikUyuşturucuİstanbul
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