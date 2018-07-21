Dehşet saçan damat teslim oldu

Boşanmak üzere olduğu eşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak 5 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan Mustafa D. polise teslim oldu.

Eşi Tülin D. ile boşanma aşamasında olan Mustafa D.’nin, yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa rastgele ateş etmesi sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet K. ve eşi Filiz K., kayınbirader Birol K. ve eşi Emine Özlem K. olay yerinde, diğer kayınbirader Bekir Cihan K. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, eşi ve kızı Tuğçenur D.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Olay yerine geldiği araçla kaçan cinayet zanlısı Mustafa D., dün sabah saatlerinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA