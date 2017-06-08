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Dengesini kaybeden işçi asansör boşluğuna düştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

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Dengesini kaybeden işçi asansör boşluğuna düştü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Olay Kebeli Sokak’ta bir inşatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan İ.A.B., asansör boşluğunun bulunduğu noktaya geldiğinde dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. İşçinin asansör boşluğuna düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı iş arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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