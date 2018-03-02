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Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 16 subay hakkında gözaltı kararı verildi

02 Mart 2018 Cuma 17:32
Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 16 subay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY’nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ile 7’si halen görevde, 9’u ihraç edilmiş toplam 16 subay hakkında gözaltı işlemlerine başlanılmıştır” denildi.

ByLock kullanıcısı 66 öğretmene gözaltı  
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında da gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık, gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli 23 ilde devam ettiğini bildirdi.

FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten ve KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 9’u ByLock kullanıcısı 72 şüpheli hakkında da Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 9’u ByLock kullanıcısı 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 13 ilde devam etmektedir” denildi.

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