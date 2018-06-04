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Denizde can pazarı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde alabora olan teknedeki 2 kişi MAK ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:55
Denizde can pazarı

Mudanya Demirhane Mevkisi'nde arıtma tesisleri önünde seyreden yelkenli tekne şiddetli rüzgârın etkisi ve tespit edilemeyen bir nedenle alabora oldu. 153 ihbar hattına gelen bilgiyle harekete geçen Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekibi olay yerine intikal etti.

Batan teknede F. S. ve H.C. adlı iki kişinin zor anlar yaşadıklarını fark etmeleri üzerine yaptıkları operasyonla kazazedeleri son anda kurtararak,  Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın teknesine teslim ettiler. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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