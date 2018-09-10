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Denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı

Bostancı'da geçtiğimiz günlerde iş adamı Halil Ünver'in hayatını kaybettiği, pilotun ise yaralandığı helikopter kazasının ardından helikopterin enkazı denizden çıkarıldı. Çıkarılan helikopterin görüntüsü kazanın boyutunu gözler önüne serdi

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:11
Denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı

Bostancı'da geçtiğimiz perşembe günü iş adamı Halil Ünver'in hayatının kaybettiği, pilotun da yaralandığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Helikopterin enkazı yaklaşık üç gün süren çalışmanın ardından cumartesi sabaha karşı denizden çıkarıldı.

Teknik dalgıç denizcilik tarafından yapılan operasyonla yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucu çıkartılan enkaz şirket hangarına gönderildi. Çıkarılan helikopter enkazı ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Helikopterin ikiye bölündüğü görülürken, kazanın nasıl olduğu yapılan inceleme sonrası ortaya çıkacak.

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