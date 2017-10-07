Denize düşen genç boğuldu

Sarıyer’e bağlı Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın karşısında, denizde hareketsiz şekilde süzülen bir insan bedeni olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine denize açılan Sahil Güvenlik görevlileri, hemen harekete geçerek denizdeki cesedi önce bota aldı, ardından karaya çıkardı.

Genç bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden çıkan kimlik bilgilerine göre, boğulan kişinin İlker K. olduğu anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, 5-6 saattir denizde bulunduğu öğrenilen Kaçan’ın, arkadaşlarıyla beraber geceyi sahilde geçirdiği ve sabah saatlerinde denize düştüğü iddia edildi.

Denizde boğulan K.’nın yakınları haberi alır almaz sahile gelerek, cesedi görmek istedi. İlk olarak, olay yerine gelen dayı, yeğeninin cesedinin başında dakikalarca ağladı. Ardından K.’nın kuzenleri olduğunu söyleyen iki genç kız da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği acılı yakınlar, mahalle sakinleri tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Düştüğü denizden cansız bedeni çıkarılan gencin yakınlarıyla ilgilenen mahalle muhtarı Ali Yazıcı, eskiden sahilde korkulukların bulunduğunu ve 5-6 yıl önce bu korkulukların kaldırıldığını ifade etti.

19 kişinin sahil bandında denize düşerek hayatını kaybettiğini söyleyen muhtar Yazıcı, yetkililere seslenerek, “Sahilin yeniden korkuluklarla kapatılmasını talep ediyoruz. Biz artık çocukları denizde boğulan acılı ailelere baş sağlığına gitmek istemiyoruz” dedi.

İHA