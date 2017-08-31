Denizli’de afetin bilançosu: 22 bina, 6 araç, tonlarca tarım ürünü

Denizli’de dün akşam meydana gelen sel ve heyelanın bilançosu belli oldu. Afette 22 binada su baskını, 6 araçta hasar meydana geldiği bildirilirken, tonlarca tarım ürünün de zarar gördüğü öğrenildi. Afet bölgesine gelerek bilgi alan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Bütün imkanlarımızı, kaynaklarımızı kullanarak kış gelmeden bir an önce gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor" dedi.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde dün akşam 18.30 sıralarında meydana gelen ve vatandaşların ev, araç ile tarım arazilerine zarar veren sel ve heyelanla ilgili açıklama geldi. Yaklaşık yarım saat süren ve ilçeyi adeta savaş alanına çeviren afette 22 binada su baskını oluştuğu, 8 evin eşyalarının zarar gördüğü ve 6 araçta da maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Tarımsal alanda da zarara yol açan afetten 15 çiftçi etkilenirken, 40 ton arpa ile 50 ton buğday zarar gördü.

"Zayıf noktalarımızı görmüş olduk"

Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi almak için Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte afet bölgesine gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, zarar gören ev ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, ilçedeki zararların en kısa sürede telafi edileceğini söyledi.

Zeybekci, "Diğer taraftan da bundan ders çıkaracağız. Bu afette nerelerde zayıf noktamız var onları görmüş olduk. Çünkü Serinhisar’da yapılaşma anlamında baktığınızda maalesef derelerin önünde bir ilçemiz. Böyle sıkıntıları her an yaşama ihtimali olan bir yer. Bunların bir daha olmaması için alt yapıyla alakalı ne tür destek verilmesi gerekiyorsa bunların hepsini inşallah ekip olarak çalışıp halledeceğiz" diye konuştu.

Son olarak zararın büyük ölçüde olmadığını söyleyen Zeybekci, "Bütün imkanlarımızı, kaynaklarımızı kullanarak kış gelmeden bir an önce gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor" dedi.