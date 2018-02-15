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Denizli’de baba dehşet saçtı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, boşanmak üzere olan eşiyle tartışan adam, pompalı tüfekle önce eşini daha sonra 15 yaşındaki kızını vurarak öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu

15 Şubat 2018 Perşembe 18:25
Denizli’de baba dehşet saçtı

Olay, Denizli’nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bakkalda meydana geldi. Eşiyle boşanma davası olan ve evden uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen Oktay Şahin (51), eşi Ayşe Şahin’e ait bakkala gidip kadınla tartıştı.

Kızı Nurdan Şahin’in de olduğu bakkalda, tartışma büyüdü. Tartışma sırasında cinnet geçiren Oktay Şahin yanındaki pompalı tüfeğiyle, eşine ve kızına ateş etti. Eşi ve kızını vuran Oktay Şahin, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine  sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bakkala gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 15 yaşındaki lise öğrencisi Nurdan Şahin’in öldüğü, karı kocanın durumunun ise ağır olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı karı kocayı hastaneye kaldırırken, Ayşe Şahin hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı Oktay Şahin ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliSarayköyBoşanmakPompalıTüfekKızIntihar
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