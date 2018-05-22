Derede kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu

Önceki akşam saatlerinde Artvin-Şavşat Karayolunun yaklaşık 40. kilometresi Bağcılar Köyü civarında meydana gelen kazada Kerim Çiftçi’nin kullandığı 08 AR 685 plakalı otomobil nehre düştü. Kazada Kerim Çiftçi ile araçta bulunan Dursun Gül, Selim Aksakal, suya kapılarak kayboldu. AFAD, Jandarma ve Hopa Deniz Polisi ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmaları neticesinde ilk olarak kaza yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta aracın içinde Dursun Gül’ün cesedi bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının devamında da kaza yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kerim Çiftçi’nin cesedine ulaşıldı. Selim Aksakal’ı arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Ankara’dan 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Ekibi ile Trabzon’dan 7 kişilik sahil güvenlik ekibinin kente geldiği öğrenildi.

İHA