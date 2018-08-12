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Dereye uçan araçta bir aile yok oldu

Adana'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba, anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Anne, baba ve çocuklarının cenazeleri, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim teslim edilirken aileden geriye sosyal paylaşım sitesinde çektirdikleri fotoğraflar kaldı

12 Ağustos 2018 Pazar 16:03
Dereye uçan araçta bir aile yok oldu

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Ahmet Kelleci (45), yanına eşi Solmaz (30), çocukları Mehmet Efe (7) ve Ecrin Kelleci'yi (5) yanına alarak cumartesi günü 40 AJ 145 plakalı otomobili ile Yumurtalık'a denize gitti.

Bir süre denize giren aile ikindin vakti Yumurtalık'tan Karaisalı Kuyucu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Ancak Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ne geldikleri sırada Kelleci, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu. Otomobil dereye ters düşünce Kelleci ailesi otomobilden çıkamadı. Çok işlek bir yol olmadığı için kazayı bir süre kimse görmedi. Daha sonra yoldan geçen birkaç vatandaş otomobilin derenin içinde lastiklerini fark edip hemen polise haber verdi.

Bir taraftan da vatandaşlar, otomobili güçlükle çevirince içindekileri gördü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ahmet Kelleci ve oğlu Mehmet Efe'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Anne ve kızı ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada itfaiye ekipleri derede başka şahısların da olma ihtimaline karşılık arama yaptı ancak kimse bulunamadı.

Bu sırada gece hastaneye kaldırılan anne ve kızı da hayatını kaybetti. Kazada yok olan aile otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzeri Karaisalı'nın Kuyucu Mahallesine götürüldü. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aileden geriye ise sosyal paylaşım sitesinde çektirdikleri fotoğraflar kaldı.
İHA

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