Dereye uçan sürücü 10 gündür aranıyor  

1 Haziran tarihinde Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı yolunda meydana gelen kazada 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Üçel Öztürk (53), direksiyon hakimiyetini kaybederek Maçka Deresi'ne uçmuştu.Kazada akıntıya kapılarak derede kaybolan Öztürk için arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarında 10 gün geçmesine rağmen Öztürk’e ulaşılamadı.