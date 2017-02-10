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Derin uykuya giren çocuk paniğe neden oldu

Bilecik’te, evinde derin uykuya dalan çocuk, bütün çabalara rağmen kalkıp kapıyı açmayınca ailesi büyük panik yaşadı.

10 Şubat 2017 Cuma 16:19
Derin uykuya giren çocuk paniğe neden oldu
Bilecik’te, evinde derin uykuya dalan çocuk, bütün çabalara rağmen kalkıp kapıyı açmayınca ailesi büyük panik yaşadı. Bahçelievler Mahallesi Koza Sitesinde yaşayan Çağan K. (13), okul çıkışı evine gelerek kapıyı içeriden kilitledikten sonra odasına yatmaya gitti. İş çıkışı eve gelen anne, kilidin arkasında anahtar olması sebebiyle kapıyı açamadı. Bir yandan oğlunu telefonla arayan anne bir yandan evin ziline basmaya başladı. Dakikalarca evdeki oğlunu aramaya çalışan anne telaşlanarak eşine ve çilingire haber verdi. Eve gelen çilingir de kapıyı açamayınca son çara olarak Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler ikinci kattaki evin camla kapalı balkonuna itfaiye arabasının merdiveni yardımıyla çıktılar. Demir bir çubuk sayesinde camı açarak içeri giren itfaiye ekipleri kapının önünde bekleyen anne ve babaya kapıyı açtılar. Ailesi ve komşuları Çağan K.’yi odasında uyur bir şekilde buldular. Derin bir nefes alan aile ekiplere teşekkür ederken, uyku sersemliği ile evdekileri gören Çağan K. şaşkınlığı gizleyemedi. Öte yandan olası bir olumsuzluğa karşın 112 Acil Sağlık ekipleri de evin önünde beklediler. İHA
Anahtar Kelimeler:
Bilecik112 Acil Sağlık
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