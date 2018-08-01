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Deterjan sahtecilerine operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Markalar Kanununa Muhalefet Suçu işleyenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:40
Deterjan sahtecilerine operasyon

Operasyonda birçok ünlü markaya ait 28 ton şampuan, 1 ton deterjan ele geçirilirken 11 milyon haksız kazancın önüne geçildi. Adana’da Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyhan ilçesinde bulunan iki ayrı ayrı adreste yapılan operasyonda, 28 ton 188 kilogram birçok ünlü markaya ait şampuan, 1 ton 780 kilogram deterjan, 69 bin 275 adet şişe, kapak, etiket, poşet sahte ürün ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanıp hakkında adli işlem yapılırken olaydan elde edilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 11 milyon 600 bin 400 lira olduğu öğrenildi. Yapılan başarılı operasyon sonucu haksız kazancın da önüne geçildiği bildirildi.

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