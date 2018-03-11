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Dev tesiste küflü kaşar skandalı  

Tarihi geçmiş ve küflenmiş kaşarların taze sütle karıştırılarak yeniden imal edildiği ihbarını alan Alaşehir Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda ünlü markaya da kaşar tedariki sağlayan firmanın tesisine yaptığı baskında karşılaştığı manzara şok etti  

11 Mart 2018 Pazar 17:29
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  

Yurt içi ve yurt dışında birçok ünlü markaya kaşar tedariki sağlayan Manisa Alaşehir’deki dev süt ürünleri tesisinde küflü kaşar skandalı yaşandı. Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren bir süt ürünleri tesisinde, tarihi geçmiş küflü kaşarları yeniden taze sütle karıştırılarak, yeniden piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler konuyla ilgili bilgi toplayarak, tesise baskın düzenledi. Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar öncülüğünde tesise giren ekipler, karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Üretim tesisin üst katındaki depo bölümünde çok miktarda küflü kaşar tespit eden ekipler, kaşarların incelenmesi için tesise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden uzman gıda mühendisi davet etti.

Ürünlerin incelenmesi sırasında firma yöneticisi olduğunu belirten kişinin zabıta müdürüne yaptığı savunma ise şaşırttı. Tarihi geçmesi sebebiyle şişen kaşarların insan sağlığına zararlı olmadığını iddia eden firma yöneticisi, bunun doğal olduğunu söyledi.

Yine aynı manzara

Zabıta ekipleri depodaki incelemelerin ardından firma yöneticisi eşliğinde üretim bölümüne girdi. Burada üst üste konulmuş plastik kovaları fark eden ekipler, kovaların kapaklarını açtıklarında yine aynı manzarayla karşılaştı.

Kovaların içerisinde bulunan ve kaşar üretiminde kullanılan süt ürününün küflendiğini fark eden ekipler, tüm kovaların kapaklarının açılmasını istedi. Savunma yapan firma yöneticisi, kovaların kapaklarının açık kalması sebebiyle küflenmenin meydana geldiğini öne sürdü.

Ayrıca firma yöneticisi kesinlikle küflü ürünleri imalathanede kullanmadıklarını ve imha ettiklerini söyledi. En son ne zaman imha işlemi yaptıkları sorulması üzerine firma yöneticisi, “Epey oldu. Çöpe gönderiyoruz” yanıtını verdi.

Mamüller itlaf edildi

Tesisin tümünde geç vakitlere kadar yapılan detaylı incelemeler sonrasında gıda ve hijyen koşullarına aykırı olduğu tespit edilen ürünlere el konuldu. Suç konusu olan bu mamuller resmi görevliler eşliğinde kamyonlara yüklenerek önceden belirlenen bölgede itlaf edildi.

Ayrıca bahse konu tesis hakkında ilgili müdürlüklerce cezai işlemlere başlanılarak, sahipleri hakkında Türk Ceza Kanunu 186. maddesine binaen suç duyurunda bulunulacağı ifade edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi GeçmisKüflenmisSütAlaşehir
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