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Devlete büyük kazık

Örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen ve devleti 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları öğrenilen şahıslara yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 kişiden 40’ı adliyeye sevk edildi

27 Şubat 2018 Salı 17:52
Devlete büyük kazık

Devleti 600 milyon TL zarara uğratan kaçak akaryakıt çetesi üyesi 40 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, bu yolla da haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı.

Şüphelilerin 6 aylık dönemde devleti en az 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları tespit edilmişti. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Körfez Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik 16 Şubat günü 72 ilde eş zamanlı olarak ’Vurgun’ operasyonu düzenlenmişti.

Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda Kocaeli’de 130 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kocaeli’de gözaltına alınan şahıslardan 60’ı 20’şerli gruplar halinde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçlaması ile  dün Körfez Adliyesi’ne sevk edilmişti. Dün adliyeye sevk edilen 60 kişiden 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 4 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları devam eden 70 kişinin 40'ı ise işlemlerinin tamamlanması sonrasında dün sabah Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. 30 kişi ise sorguları sürdüğü için emniyette kaldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
örgütDevletVergiOperasyonAdliye
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