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Dikkat! TV'de ne izlediğimizi izliyorlar

Evimizdeki akıllı cihazların sayısı her geçen gün artıyor. Sadece akıllı telefonlar değil televizyonlar, fitness bileklikleri, saatler, buzdolapları, bebek monitörleri gibi onlarca tip akıllı cihaz pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Ancak bu cihazlar birçok riski de beraberinde getiriyor.

24 Temmuz 2018 Salı 14:36
Dikkat! TV'de ne izlediğimizi izliyorlar

Son olarak ABD’de, üretici firmalar tarafından yüklenen özel yazılımlarla akıllı televizyon kullanıcılarının davranışlarının takip edildiği ve hedefli reklamlar için üçüncü parti şirketlere satıldığı ortaya çıktı.

Buna göre kullanıcıların izlediği televizyon programları ve reklamlar, oynadıkları çevrimiçi oyunlar ve yükledikleri uygulamalar gibi bilgiler, televizyon ile birlikte gelen yazılımla analiz edilerek kullanıcı profili çıkarılıyor. Kullanıcı verilerini izin almaksızın toplayan bu yazılımlar, popüler markaların ürettiği akıllı televizyonların birçoğunda da yer alıyor.

Elde edilen veriler program yapımcılarına ve kanal sahiplerine satılıyor ve kullanıcıya uygun reklam içerikleri belirlenmesine yardımcı oluyor.

Akıllı televizyon sahiplerinin kullanıcı bilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı konusunda açık bir izin alınmıyor ancak üreticiler, kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının kişiselleştirilmiş içerik hizmetini kabul ederek onay verdiğini belirtiyor.

Bitdefender Antivirüs uzmanları kullanıcılara, cihaz kurallarını dikkatlice okuyarak bilinçli bir tüketici olmalarını, verilerinin nasıl kullanıldığına dair bir açıklama belirtilmemişse veya yetersizse cihaz yetkililerine danışarak detaylı bilgi almalarını ve dilerlerse kişiselleştirilmiş içerik özelliğini devre dışı bırakmalarını öneriyor.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
AntivirüsFitnessTelevizyonBilgisayarIzlemeVirüs
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