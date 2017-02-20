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Dikkatsiz vatandaşı kamyon ezdi

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:32
Dikkatsiz vatandaşı kamyon ezdi
Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yaylacık mahallesindeki Hackalı Baba Hastanesi önündeki trafik ışıkları önünde bir araç içinden inen Ali Sürül (56) hastaneye geçmek isterken bir anda arkadan gelen kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Sürül'ün cenazesi olay yerine gelen ambulansla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
Anahtar Kelimeler:
TrabzonHaçkalı Baba Devlet Hastanesi
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