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Dikkatsizliğin sonu ölüm oldu

Çalıştığı hastaneye bisikletle gidip gelen 10 yıllık sağlık çalışanı Nihal Kasapoğlu, park edilmekte olan kamyonetin dikkatsizce açılan kapısına çarparak yola savruldu. Arkadan gelen servis midibüsü başının üzerinden geçen Kasapoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti

04 Eylül 2018 Salı 17:30
Dikkatsizliğin sonu ölüm oldu

Çalıştığı hastaneye bisikletiyle gelip giden Nihal Kasaoğlu, bisikletten düşüp başının üzerinden midibüs geçince hayatını kaybetti. Kaza, sabah 07.30’da Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi.

Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu (32), 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe’yi kreşe bıraktıktan sonra evine yakın mesafe olan iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı.

Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen Kasapoğlu, Fatih Camisini geçtiği sırada bir şarküteri önünde park etmekte olan Durmuş G. idaresindeki 09 ASD 714 plakalı kamyonetin dikkatsizce açılan kapısına çarparak yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P plakalı servis midibüsü başının üzerinden geçen Kasapoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Kasapoğlu’nun Bozdoğan Adliyesi’nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu sinir krizi geçirdi. Kamyonetin yanında duran bisikleti tekmeleyen acılı koca, “Daha 5 yaşında oğlumuz var.

Bu kadar erken mi olacaktı” diyerek gözyaşı döktü. Eşinin cansız bedeninin yanına oturup kalan acılı kocayı, polisler ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın ardından Nihal Kasapoğlu’nun mesai arkadaşları olay yerine koştu. Kazaya tepki gösteren bazı esnaflar, yeterli önlem alınmadığını iddia ederek trafik polisleriyle tartıştı. Kazada hayatını kaybeden Kasapoğlu’nun cenazesi otopsi için görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

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