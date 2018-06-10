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Dilencinin üzerinden döviz fışkırdı  

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince, bir dilencinin üzerinde yapılan aramada bir miktar Türk lirasının yanı sıra çıkan euro ve dolar şaşırttı

10 Haziran 2018 Pazar 17:32
Dilencinin üzerinden döviz fışkırdı  

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, huzurun devamının sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda uygulamalarını devam ettiren zabıta ekipleri, Adapazarı ilçesi şehir merkezi Orta Garaj yakınlarında dilenen yaşlı adamı denetim esnasında yakaladı.

Ekiplerce yakalanan dilenci üzerinde yapılan kontrollerde, bir miktar Türk lirasının yanı sıra üzerinden euro ve dolar da çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan euro ve dolarlar şaşkınlığa neden oldu. Zabıta ekiplerince dilenci üzerinden çıkan paralara el konulurken şahıs hakkında işlem yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, dilenerek halkın duygularını sömüren dilencilere karşı halkı uyardı.

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