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Direğe çarpan araç ters döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı

11 Mayıs 2018 Cuma 17:47
Direğe çarpan araç ters döndü

Kazada araç içindeki 4 kişi yaralandı. Kaza, sabaha karşı Zeytinli kavşağında meydana geldi. Coşkun D. idaresindeki 10 KJ 116 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ana yolda ters döndü. Kazada şoför ve araç içerisinde bulunan Kübra U., Gözde E. ve Kübra U. yaralandı.

Edremit itfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden  sonra hastaneye kaldırıldı.  Çanakkale- İzmir karayolunda kaza nedeniyle trafik kısa süreli tek yönlü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra ulaşım yeniden sağlanırken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

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