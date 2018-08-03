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Direğe çarpan otomobil alev aldı

Kırıkkale’de virajı alamayan otomobil kaldırımdaki reklam direğine çarparak alev aldı. Kazada 4 kişi yaralandı

03 Ağustos 2018 Cuma 16:56
Direğe çarpan otomobil alev aldı

Kırıkkale-Kayseri karayolu 1. kilometresi Kayseri Kavşağı’nda Yunus D. idaresindeki 06 NK 742 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce kaldırım taşına daha sonra da reklam tabelasının olduğu direğe çarptı.

Kazada, sürücü ile Faruk Ç., Emre D. ve Fatih Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobilde çıkan yangını Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

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