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'Direksiyon başında fazla kalmayın'

Sürücülerin bayramlarda dikkat etmesi gereken genel kurallarla alakalı bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, direksiyona geçen sürücülerin iki saatte bir mola vermesi gerektiğini duyurdu

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:54
'Direksiyon başında fazla kalmayın'

9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkmaya hazırlanan sürücüleri uyaran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Uykusuz yola çıkılmaması uzun yolculuklarda 2 saatte bir mutlaka mola verilmeli. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle, direksiyon başında uyuklamaların doğurabileceğin kazaların önüne geçilmesi adına vatandaşları daha dikkatli olmaları gerekir.

Özellikle tatil beldelerindeki hissedilir sıcaklıkların yer yer kırk derecelerin üzerine çıkması, vatandaşlara zorluklar yaşatabilir. Bu konuda tedbirlerin önceden alınması, uykusuz yola çıkılmaması uzun yolculuklarda 2 saatte bir mutlaka mola verilmesini ve mola arasında hafif egzersizler yapılması gerekir. Kesintisiz 2 saatin üzerinde araç kullanmamaya özen gösterilmeli bu süre sonunda mola kullanılmalıdır. Molalarda vücudun farklı kas gruplarını çalıştırtacak egzersizler yapılmalıdır. Bu molalar aynı zamanda ısınan ve basıncı artan lastikler içinde hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, yolculuk esnasında yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı, aile yakınlarına yola çıkış zamanı ve gidilecek yer hakkında bilgi verilmesinin iletişime geçme veya bulunulan yeri tespit etme açılarından faydalı olduğu hatırlatıldı.
İHA

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