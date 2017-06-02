Diyalog iftarları tam gaz

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığınca Özel Bomonti İlkokulu bahçesinde Türkler ve Ermeni cemaatlerine mensup vatandaşlar, iftar sofrasında buluştu.

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığınca Özel Bomonti İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine, aralarında Ermeni cemaatine mensup vatandaşların da olduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.

Davetlilere hitap eden AK Parti İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, ramazanın kendilerine birtakım güzellikleri hatırlattığını söyledi. Günday, kısa süre önce de Paskalya Bayramı vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı. Etkinlikte Türkiye Ermeni Katolik Toplumu Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan da bir konuşma yaptı.

Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç'in duasıyla başlayan iftar yemeğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi de lojistik olarak destek verdi. Türkiye'de gayrimüslimlerle birlikte iftar etmek bir FETÖ geleneği olarak biliniyor.

AA