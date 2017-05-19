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Diyanet-Sen Şube Başkanı FETÖ’den tutuklandı

Diyanet-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ruhani Aras, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

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Diyanet-Sen Şube Başkanı FETÖ’den tutuklandı
Diyanet-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ruhani Aras, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Şüpheli Sarı’nın 14 Mayıs 2017’de Fas’a kaçmak üzere gittiği Atatürk Havalimanı’nda yakalandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Diyanet-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Ruhani Aras, 14 Mayıs 2017 tarihinde Fas’a kaçmak üzere gittiği Atatürk Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Aras, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şüpheli Aras, hakimlikte verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
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Diyanet-Senİstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıFetö
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