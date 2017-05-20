Diyanet'te görevden alma

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar görevinden alındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar görevinden alındı.

Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede yayınlanan kararda "Diyanet İşleri Başkan Yardımcığılı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Mehmek Emin Özafşar'ın bu görevden alınması, 2547 sayılı Kanunun 38'inci maddesi ile 633 sayılı kanunun 10'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

20 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de Danıştay'a ise HSYK üyelikleri sona eren Aysel Demirel, Şirin Ünsel, Muharrem Özkaya ve Rasim Aytin atandı.

AA