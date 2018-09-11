Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92381
ALTIN
247.820
DOLAR
6.4652
STERLİN
8.4007
EURO
7.4956

Diyanette 'nikah' artık dijital

Diyanet İşleri Başkanlığınca müftülüklerdeki nikah kayıt işlemleri dijital ortama taşındı.

11 Eylül 2018 Salı 13:34
Diyanette 'nikah' artık dijital

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) tarafından il ve ilçe müftülüklerince yürütülen nikah kayıt işlemlerinin hatasız, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için internet uygulaması hazırlandı. Bu uygulamayla müftüler evlendirme işlemleri için gerekli formları elektronik ortamda hazırlayabilecek.

"Evlendirme işlemleri" uygulamasını, il ve ilçe müftüleri ile müftülerin yetkilendirdiği müftülük çalışanı, "Evlendirme Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Taahhütnamesi" doldurarak onaylattıktan sonra DİBBYS kullanıcı adı ve şifresiyle kullanabilecek.

İl ve ilçe müftülüklerince başvuran çiftlerin belgeleri incelenip, geçerli olması durumunda KPS servisleri kullanılarak sisteme kayıt yapılacak. Nikah kıyıldıktan sonra "Evlenme Bildirim Formu" sistemden çıktı alınarak nüfus müdürlüklerine gönderilecek.

 Söz konusu uygulama DİBBYS tarafından geliştirilecek, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca yürütülecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetNikahDiyanet İşleri BaşkanlığıMüftülük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğa çarpan sürücü kaçtı
Çocuğa çarpan sürücü kaçtı
'Çocuğumu yerde görünce ben de atladım'
'Çocuğumu yerde görünce ben de atladım'
Doğum yolunda bebeğiyle can verdi
Doğum yolunda bebeğiyle can verdi
Bu seferki fabrika yangını Başkent’te
Bu seferki fabrika yangını Başkent’te
Sınırda hain saldırı
Sınırda hain saldırı
Nişanlısını rehin alan zanlı tutuklandı
Nişanlısını rehin alan zanlı tutuklandı
Bahçe sulaması ölümle bitti
Bahçe sulaması ölümle bitti
Oyun oynarken üzerine beton parçası düştü
Oyun oynarken üzerine beton parçası düştü
Beslenme çantasında neler olmalı?
Beslenme çantasında neler olmalı?
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim