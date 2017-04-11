Diyarbakır'da büyük patlama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet bakım onarım binasında panzerin onarımı sırasında patlama meydana geldi. Merkez Bağlar ilçesindeki çevik kuvvet bakım onarım binasında panzer bakım ve onarımı sırasında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İlk gelen haberlerde 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama o denli şiddetliydi ki söz konusu binada kısmen çökme meydana geldi, çevredeki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu. Çökmenin meydana geldiği binada AFAD ekipleri uzun süre çalıştılar. Öte yandan polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bir sivil personel hayatını kaybetti

Diyarbakır Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde saat 10.47'de panzer aracının tamiri esnasında nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Patlamada, bir sivil personel kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın tedavileri ise sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmıştır.”

'Dışarıdan müdahale yok'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamayla ilgili yaptığı açıklamada "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu" dedi. Öte yandan PKK 'lı teröristler Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na geçen 4 Kasım'da saldırı düzenlemişti. Bina önündeki yolda teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmeleri sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmiş 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Vali'yi telefonla aradı

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla arayarak Bağlar ilçesindeki patlamaya ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da, çevik kuvvet bakım onarım binasında sabah saatlerinde patlama yaşanmasının ardından Vali Aksoy'u telefonla aradı. Aksoy, olaya ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.

Görgü tanıkları patlama anını anlattı