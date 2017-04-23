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Diyarbakır'da çatışma 1 ŞEHİT

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

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Diyarbakır'da çatışma 1 ŞEHİT
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askerlerden biri şehit düştü.

Kulp kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda teröristlerle çıkan çatışma yaralanan ve helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur ve Alaca köylerinde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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