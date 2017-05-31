Diyarbakır'da çatışma: 3 şehit

Diyarbakır'ın lice ilçesineki çatışmada üç asker şehit oldu.
Diyarbakır'ın 6 ilçesi'nde yürütülen operasyonlarda bugün çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışmada 2 PKK' lının öldürüldüğü bildirildi.
Kandil ve Lice'de operasyon
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedefler hava harekatıyla vuruldu. Harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.