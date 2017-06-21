Diyarbakır'da ele geçirildi Tam 4 ton

Diyarbakır Valiliği nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin yakalanması maksadıyla 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00’dan itibaren Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan müşterek birlik operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde, 133 araç ve 986 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 7 köy ve 2 mezrada toplam 106 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, bu kapsamda, “kasten adam öldürme” ve “suçluyu kayırma” şüphelisi 2 şahıs gözaltına alınmıştır.

4 ton 710 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi