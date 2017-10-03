Olay Silvan ilçesi Yenişehir Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde yaşandı. Arızalanan aracının başında tamirci bekleyen uzman çavuş teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Hain saldırı sonrasında kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin tespiti ve hangi istikamete kaçtıklarının öğrenilmesi için mobese kayıtlarının incelenmeye alındığı bildirildi.
Diyarbakır'da hain saldırı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde arızalanan aracının başında tamirci beklerken teröristler tarafından silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü
03 Ekim 2017 Salı 17:52
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