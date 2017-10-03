Diyarbakır'da hain saldırı

Olay Silvan ilçesi Yenişehir Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde yaşandı. Arızalanan aracının başında tamirci bekleyen uzman çavuş teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Hain saldırı sonrasında kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin tespiti ve hangi istikamete kaçtıklarının öğrenilmesi için mobese kayıtlarının incelenmeye alındığı bildirildi.