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Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde evinin bahçesine atılan bir El Yapımı Patlayıcı'yı (EYP) kaldırmak isteyen bir kadın, meydana gelen patlamada ağır yaralandı

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:38
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Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde evinin bahçesine atılan bir El Yapımı Patlayıcı'yı (EYP) kaldırmak isteyen bir kadın, meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Olay Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Hanzele Camii yanındaki Telgraf Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçesine bir şey atıldığını fark eden kadın, bahçeye çıkarak ne olduğunu bilmediği cismi kaldırmak istedi. Bu sırada meydana gelen patlamada kadının kolları koptu. Bölgeye sevk edilen ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyübi Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yoğun bakıma alındı. Olayın ardından bölgeye giden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı. 
Görgü tanıkları, daha önce kadının birileriyle tartıştığını ve sabah evinin bahçesine EYP atıldığını söyledi. Bir görgü tanığı, ses üzerine bahçeye girdiğini ve kadının kanlar içinde olduğunu, kollarının koptuğunu gördüğünü söyledi. Durumu görür görmez polis ve 112 Acil Servis'e haber verdiğini belirten vatandaş, gelen ambulansla yaralının hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırEl Yapımı Patlayıcıyı (EYP)
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