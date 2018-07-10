Diyarbakır'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Ergani-Çermik karayolu Yolbulan Mahallesi mevkiinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdulah Özçifçi tedavi gördüğü Ergani Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Abdulah Özçifçi'nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, Ergani-Çermik karayolu Yolbulan Mahallesi mevkiinde önceki gün karşı yönden gelen Bedri O. idaresindeki 47 PZ 475 plakalı TIR ile çarpışmıştı. Kazada, otomobildeki Meliha, Fatma ve Umut Özçifçi olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü Özçifçi ağır yaralanmıştı.