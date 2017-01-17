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Diyarbakır şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde mezarlık kenarına tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 4 çevik kuvvet polisi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

17 Ocak 2017 Salı 19:28
Diyarbakır şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı
Terör örgütü mensupları tarafından önceki gün Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Tanoğlu köyü mezarlığında duvar kenarına yerleştirilmiş patlayıcının, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis memuru da yaralanmıştı. Patlamada şehit düşen polis memurları için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, şehit yakınları ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Tören, şehitlerin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulmasıyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, şehitlerin öz geçmişi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından cenazeler, katafalktan alınarak omuzlarda ambulansa taşındı. Şehitlerinin naaşı katafalktan alınırken şehit yakınları cenazelerin başına gelerek ağıtlar yaktı. Törenin ardından şehit polis memurları Şenali Ocak, Ali Sevim, Kadir Miraç Özcan, Mahmut Ava’nın naaşı memleketlerine uğurlandı. İHA
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