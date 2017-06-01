Diyarbakır şehitlerine gözüyaşlı veda

Diyarbakır 'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram, Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı için tören yapıldı. Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası nda düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Bu sırada şehitlerin yakınları ile silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, şehitlerin yakınları ile Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve silah arkadaşları katıldı.