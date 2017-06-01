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Diyarbakır şehitlerine gözüyaşlı veda

PKK'ya yönelik 104 kırsal mahallede devam eden operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 3 askerin naaşı, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı

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Diyarbakır şehitlerine gözüyaşlı veda
Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram, Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı için tören yapıldı. Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlasında düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.
Bu sırada şehitlerin yakınları ile silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, şehitlerin yakınları ile Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve silah arkadaşları katıldı.
Törenin ardından Şehit Uzman Çavuş Özer’in cenazesi Konya'ya, Uzman Çavuş Bayram'ın cenazesi Samsun’a, Uzman Onbaşı Sarı'nın naaşı Mersin'e uğurlandı. Diyarbakır'da 6 ilçedeki 104 kırsal mahallede 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 3 asker şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist yaralı ele geçirilmişti. AA
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DiyarbakırPKKlı TeröristlerGeneral Galip Deniz Kışlası
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