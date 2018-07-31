Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96421
ALTIN
193.152
DOLAR
4.9188
STERLİN
6.4552
EURO
5.7572

Diyarbakır’da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 239 kilogram 800 gram esrar maddesi ele geçirildi, 13 kişi tutuklandı

31 Temmuz 2018 Salı 16:46
Diyarbakır’da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince 12 ile 30 temmuz tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda bin 218 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ve 21 kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında işlem yapılan 19 şüpheli şahıstan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Firari olan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Teksas'a döndü
Fatih Teksas'a döndü
Minik Evrim 3 haftadır aranıyor
Minik Evrim 3 haftadır aranıyor
Ölen gencin ardından dram çıktı
Ölen gencin ardından dram çıktı
Mahallede korku dolu anlar
Mahallede korku dolu anlar
Otomobilin çarptığı çocuk öldü
Otomobilin çarptığı çocuk öldü
Turhal emniyetinden maganda önlemi
Turhal emniyetinden maganda önlemi
Çatıda uyurken düşen esnafın hayatını branda kurtardı
Çatıda uyurken düşen esnafın hayatını branda kurtardı
Batan tekneden cezaevine
Batan tekneden cezaevine
Kaza yapan motor 213 metre sürüklendi
Kaza yapan motor 213 metre sürüklendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim