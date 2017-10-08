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Diyarbakır’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi 

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Özel Birlik Operasyonunda çok sayıda roketatar mühimmatı ele geçirildi

08 Ekim 2017 Pazar 17:05
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Diyarbakır’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi 

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören mezrası Şaşkagaze Sırtları bölgesinde, 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 06.20’den itibaren icrasına başlanılan Özel Birlik Operasyonu neticesinde, toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan içerisinde tespit edilen 36 adet anti tank, 69 adet anti personel olmak üzere toplam 105 adet roketatar mühimmatı ve 40 adet sevk fişeği, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi (PAMİ) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiş, Kerpiçören mezrası içerisinde sahipsiz olarak bulunan 44 PS 456 plakalı gri renkli Ford Transit Connect marka araç çekici marifetiyle Lice İlçe Jandarma Komutanlığına tahliye edilmiştir” denildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLicePKKOperasyorRoketatarMühimmat
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