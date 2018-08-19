Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

Operasyonlarla ilgili olarak gözaltına alınan 62 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurban Bayramı öncesi Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde gönderecek organizasyonlara ve şehir içinde torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik olarak son bir haftada gerçekleştirdikleri huzur operasyonlarında 257 kilo 691 gram toz esrar maddesi, 19 kilo 108 gram kubar esrar maddesi, 732 kök Hint keneviri bitkisi, 20,42 gram eroin maddesi, 23,25 gram metamfetamin maddesi, 11 adet ekstacy hap ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak 62 kişi gözaltına alınırken, 18 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.