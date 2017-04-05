Doğalgaz patlaması ucuz atlatıldı Başkent Ankara'da bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Diğer yandan Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında da bir iş makinesi kampüsün ana doğalgaz borusunu patlattı

05 Nisan 2017 Çarşamba 14:24 Bu haber kez okundu.