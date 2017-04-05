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Doğalgaz patlaması ucuz atlatıldı

Başkent Ankara'da bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Diğer yandan Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında da bir iş makinesi kampüsün ana doğalgaz borusunu patlattı

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Doğalgaz patlaması ucuz atlatıldı
HABER MERKEZİ

Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın dördüncü katında sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Cam ve çerçeveleri de kırılan dairede hasar oluştu. Olay nedeniyle elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen apartman sakinlerinden Mehmet Ali Koçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen bina sakinleri ise söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi. 

Üniversite yerleşkesinde doğalgaz paniği 

Öte yandan Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesindeki (CÜ) altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. CÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi civarında çevre düzenlemesi yapan iş makinesi, kampüsün ana doğalgaz borusunu patlattı. Çevreye hızla gaz yayılması üzerine, güvenlik şeridi çekilen bölge, araç ve yaya girişine kapatıldı. Olay yerine doğalgaz, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Doğalgaz görevlileri ana vanayı kapatarak sızıntıyı önledi. Gaz kokusunun dağılması üzerine bölge araç ve yaya trafiğine açıldı. AKSA Doğalgaz Yapım İşletme Şefi Adem Kehci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi. Ana giriş borusunun delindiğini, olası bir patlamanın kısa sürede müdahale edilerek önlendiğini belirten Kehci, tamirin ardından gazın verileceğini bildirdi.
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